Parchimer gegen den Krieg : Erste Flüchtlinge aus der Ukraine in Parchim eingetroffen

Auch das Netzwerk für Flüchtlinge Parchim erlebt Welle der Hilfsbereitschaft und will Angebote koordinieren. Die ersten Menschen aus der Ukraine sind am Mittag in der Kreisstadt angekommen.

Parchim | Heute Morgen sind die ersten beiden Transporter mit ukrainischen Geflüchteten eingetroffen. Das berichtet Bettina Stüwe auf der Facebookseite des Netzwerks für Flüchtlinge Parchim. „Sechs Frauen und sechs Kinder dürfen sich jetzt erst einmal ausruhen und in Sicherheit wissen. Sie sind bereits untergebracht und grundversorgt“, ist dort zu erfahren. Die...

