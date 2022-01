Arbeiten an Plümperwiesenbrücke : Es läuft wie geschmiert auf der Brückenbaustelle in Parchim

Die Arbeiten an der Plümperwiesenbrücke in Parchim kommen planmäßig voran. In dieser Woche wurde der Überbau entfernt. Die Teile nahm ein 500-Tonnen-Kran an den Haken.

Parchim | Der für einen Winter moderaten Witterung sei Dank: Es läuft wie geschmiert auf der Brückenbaustelle in der Regimentsvorstadt von Parchim. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Antonia Rickert und freut sich. Die Bauingenieurin leitet das Projekt für die bauausführende Firma Jürgen Martens. Das in Wittenförden ansässige Unternehmen hat in seiner 30-jährige...

