Clubszene MV : Event Arena Spornitz startet wieder am 5. März

Ab 4. März dürfen Clubs und Diskotheken in MV wieder öffnen. In der Spornitzer Diskothek können Jugendliche schon einen Tag später wieder tanzen und feiern. Vorerst planen die Veranstalter jetzt jedes Wochenende Party.

Spornitz | Noch sind die Türen der Event Arena in Spornitz geschlossen, drinnen ist alles ruhig. Das wird sich bald ändern. Ab dem 4. März dürfen Diskotheken und Clubs bundesweit wieder öffnen. „Wir wollen die von Bund und Ländern für den März vereinbarten Öffnungsschritte in Mecklenburg-Vorpommern umsetzen. Über die genauen Regelungen wird in der Kabin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.