Soziale Medien : Ein Stück Heimat im Internet: Facebookseite „Parchim“ wird zehn Jahre

Am 2. März ging die von Olaf Märtin und Marko Venner betriebene Facebookseite für die Kreisstadt online. Wie wichtig sie den Parchimern ist, zeigt die große Reichweite. Die SVZ traf sich zum Gespräch.

Parchim | Jeden Morgen und jeden Abend steht ein neuer Post auf der Facebookseite „Parchim“. Am Freitag gibt es 233 Likes und 41 Kommentare für eine Ansichtskarte von der Leninstraße in der Weststadt mit dem kurzen Satz: „Guten Morgen Parchim.“ Auch ein morgendliches Foto vom Wockersee am Sonntag wird 114 Mal gelikt. Die Parchimer lieben die Facebookseite ihrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.