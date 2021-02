Medizinische Versorgung auf dem Land : Fachärztin eröffnet Praxis in Parchim

Neurologin Marina Makarova entschied sich für die Kreisstadt

Parchim/Plau am See | Sie hat sich auch in Schwerin und Waren umgesehen. Doch glücklicherweise entschied sich Dr. Marina Makarova dafür, ihre neurologische Praxis in Parchim zu eröffnen. Seit vergangener Woche behandelt sie in den Räumen in der Mittelstraße 10 mitten in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.