Fahrschulen in Corona-Zeiten : Parchimer Fahrschüler müssen zur Theorieprüfung in andere Orte ausweichen

Die Fahrschule Poschmann in Parchim hatte wie alle anderen auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Nach dem Ende des Lockdowns können die Lehrer wieder ihn ihren Räumen unterrichten. Probleme gibt es dennoch.

Parchim | Der 16-Jährige Louis Teichmann steht kurz vor seiner praktischen Fahrprüfung. Am 5. August ist es so weit. Den Moped-Führerschein hat er schon in der Tasche, jetzt möchte er den Auto-Führerschein für begleitetes Fahren ab 17 Jahren erwerben. Doch das theoretische Lernen stellte ihn und viele andere Fahrschüler in den vergangenen Monaten vor Problem...

