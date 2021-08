Fördermittelbescheid : Eine Wärmebildkamera für die Feuerwehr Obere Warnow

Innenminister Torsten Renz übergab am Freitagnachmittag in Lenschow einen Fördermittelbescheid zum Erwerb einer Wärmebildkamera an die Freiwillige Feuerwehr Obere Warnow.

Lenschow | Auch wenn Petrus am Nachmittag immer wieder die Regenschleusen öffnete, herrschte in dem kleinen Dorf Lenschow der Gemeinde Obere Warnow eitel Sonnenschein, denn die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erwarteten hohen Besuch. „Der Innenminister des Landes Torsten Renz kommt heute und bringt für uns ein wichtiges Schreiben mit“, freu...

