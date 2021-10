Brand in Grabow : Feuerwehr hat Schwierigkeiten, an brennende Gartenlaube zu gelangen

Der Garten, in dem die brennende Laube stand, wurde schon seit Jahren nicht mehr Betrieben und war völlig verwildert

Grabow | In der Nacht gegen 02:30 Uhr zum 1. Oktober, ist in der Gartenkolonie „Am Wiesengrund“ in Grabow, die am Blievenstorfer Weg liegt, eine ca 30²m große Gartenlaube komplett abgebrannt. Als die Feuerwehr aus Grabow und Wanzlitz am Einsatzort eintrafen stand die Laube bereits in Vollbrand. Der Garten, in dem die brennende Laube stand, wurde schon seit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.