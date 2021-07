Landwirtschaft ohne Chemie : Firma testet in Barkow die Wirkung von Bakterien bei Pflanzen

Die Agrarhandelsgruppe Ceravis prüft auf einem Versuchsfeld bei Plau Methoden, wie sich Pflanzen ausreichend selbst versorgen und vor Schädlingen schützen können. Dabei setzt sie auf ein natürliches System aus der Natur.

Barkow | Erntezeit auf einem Getreideschlag in Barkow bei Plau am See: Hier wurden Weizen, Gerste, Roggen, Erbsen, Weiße Lupine und Winterraps auf 500 Parzellen angebaut. Bei dem 1,5 Hektar großen „Patchworkteppich“ handelt es sich um ein Versuchsfeld. Angelegt wurde es von der Ceravis AG. Die Agrarhandelsgruppe ist hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern u...

