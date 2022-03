Sonntagsbörse startet in Mestlin : Nach Streitigkeiten sind neue Betreiber für Flohmarkt gefunden

Die Flohmarkt-Saison 2022 kann starten. Christian Strube und René Kirche kommen mit ihrer Sonntagsbörse aus Wittenburg nach Mestlin. Dabei war 2021 nicht klar, ob sich hier jemals wieder Schnäppchenjäger tummeln werden.

Mestlin | Es ist so weit: Die neue Flohmarkt-Saison in Mestlin startet dieses Wochenende. Auf der Wiese zwischen dem ehemaligen Pflegeheim und dem Sportplatz kann am 2. und 3. April jeweils von 8 bis 16 Uhr wieder gefeilscht werden – dank Christian Strube und René Kirche. Die Gemeinde konnte die beiden Betreiber der Sonntagsbörse in Wittenburg dafür gewinnen. B...

