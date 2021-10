Lebenskünstler : Frank Schulz: Der stille Helfer von Parchim

Der Musik- und Sportfreund unterstützt andere Menschen in der Not und bei größeren und kleineren Problemen. Er selbst hat Erlebnisse hinter sich, die bei Einigen für drei Leben reichen würden.

Parchim | Pokale schmücken die Fensterbank, an den Wänden hängen Plakate von Ozzy Ozbourne, Black Sabbath und Alice Cooper. In einem Aquarium schwimmen friedlich Fische vor sich hin, überall zeugen kleine und größere Andenken vom ereignisreichen Leben von Frank Schulz. So überlebte er zum Beispiel einen Sturz von einem Dach, wurde Alkoholiker, kam ins Gefängnis ...

