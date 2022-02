Unfall auf der A24 bei Parchim : Fünf Personen leicht verletzt

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr kam ein mit acht Personen besetzter Kleintransporter von der Fahrbahn ab und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen.

Parchim | In den frühen Morgenstunden des Freitags gegen 3 Uhr kam es auf glatter Fahrbahn auf der A24 bei Parchim in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall. Gemeinsam mit den Kameraden aus Stolpe und Parchim wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Godems zur Unfallstelle gerufen. Die in den höheren Lagen der Ruhner Berge offenbar plötzlich aufgetretene G...

