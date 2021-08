Stadtentwicklung Parchim : Eldeufer soll Flaniermeile werden

Die Stadt Parchim plant Großes auf der Fläche zwischen Schleuse und Hohe Brücke. Das bislang unterentwickelte Gelände am Katthagen soll deutlich aufgewertet und ein Ort zum Wohlfühlen werden.

Parchim | Flaniermeilen, vor allem am Wasser, sind immer ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen. Hier finden sie Entspannung und Ruhe vor dem oft stressigen Alltag. Bald könnte auch Parchim so einen Freiraum bekommen. Potential bietet dazu die Fläche am Katthagen. Bislang bietet das Gelände zwischen Schleuse und Hohe Brücke ein eher traurig...

