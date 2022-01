Parchimer Umland : Gemeinde Karrenzin wählt am 24. April neuen Bürgermeister

Wahlvorschläge können bis zum 8. Februar eingereicht werden. Neuwahl ist notwendig, da der bisherige Bürgermeister Lukas Völsch zum stellvertretenden Landrat berufen wurde.

Herzfeld | Jetzt steht es fest: Am 24. April ist in der Gemeinde Karrenzin Wahlsonntag. Die Einwohner aus Herzfeld, Neu-Herzfeld, Wulfsahl, Repzin und Karrenzin sind aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Auf dieses Datum verständigte sich die Gemeindevertretung am Donnerstag, erfuhr unsere Zeitung von der amtierenden Bürgermeisterin Sarah Thestorf. ...

