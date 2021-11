Nach zehn Monaten im Dunkeln : Endlich wieder Licht in Tessenow

Viele Laternen waren kaputt, andere wurden abgebaut – lange Zeit gab es im Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge keine Straßenbeleuchtung. Statt länger auf Fördermittel zu warten, hat die Kommune nun selbst investiert.

Techenow | Ganze zehn Monate lang war der Ort Tessenow nach Sonnenuntergang in ausnahmslose Dunkelheit gehüllt – keine Straßenlaterne leuchtete den Bewohnern oder Besuchern den Weg. „Es standen zum Teil gar keine Laternen, andere waren kaputt, in manchen stand das Wasser“, berichtet Christian Schulz von der damaligen Lage. Er führt das Ingenieurbüro Schulz in Pa...

