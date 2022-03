Guten Morgen : Unterschiedliche Perspektiven auf die Zapfsäule

Berufspendler und Unternehmen stöhnen angesichts der Preise für Kraftstoff. Die jungen Menschen, die sich Sorgen ums Klima machen, finden die Entwicklung gut.

Parchim | Auch ich gehöre zu den Berufspendlern in unserem Land. Um meinen Arbeitsplatz zu erreichen, muss ich sehr viele Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Daher wage ich wie viele in der aktuellen Situation kaum, auf die Zapfsäule zu blicken, wenn ich tanken muss. Die Preise variierten in Parchim am Mittwoch zwischen 2,19 und 2,23 Euro laut der Website „Ich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.