Hauptzufahrt ins neue Wohngebiet : Parchimer Südring bekommt eine weitere Ampelanlage

Die Planung der Straßen, Geh- und Radwege für den Bereich an der neuen Schule in der Regimentsvorstadt ist so gut wie in Papier und Tüten. Die Hauptzufahrt erfolgt vom Südring aus.

Parchim | Parchim bekommt eine weitere Ampelkreuzung: Sie entsteht auf dem Südring etwa in Höhe des Gewerbebetriebes und bildet die Hauptzufahrt zum neu entstehenden Wohngebiet Regimentsvorstadt. Für den Anschluss soll die Bundesstraße mit einer Linksabbiegespur bis auf 6,50 Meter aufgeweitet werden, damit sich an- und abfahrende Schulbusse nicht ins Gehege kom...

