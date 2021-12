Regionale Produkte in Goldberg : Hofladen der Landfrauen ist ein Verkaufsschlager

Kunden nehmen das Angebot sehr gut an. Peggy und Torsten Kollex denken über einen weiteren Öffnungstag nach. Auch das Fernsehen war schon da und es gibt weitere Pläne.

Goldberg | Die Freude an dieser Arbeit ist Torsten Kollex bei jedem Wort anzuhören. „Ja, der Hofladen in Goldberg ist ein toller Erfolg“, kann er ein gutes halbes Jahr nach der Eröffnung Bilanz ziehen. Am 20. Mai eröffneten er und seine Frau Peggy Kollex nach dem Hofladen in Leezen bei Schwerin in der Goldberger Mittelstraße 6 ihre zweite Filiale. Immer am Diens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.