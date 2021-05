Paulo-Freire-Schule in Parchim : Hortkinder bieten am Verkaufsstand des Vertrauens Blumensamen an

Kinder aus der evangelischen Schule in Parchim haben wieder eine Bienen-Insektenwiese vor dem Tor angelegt. Wer es ihnen nachmachen möchte, bekommt an einer Kasse des Vertrauens gefüllte Samentütchen.

Parchim | Auch in diesem Jahr können fleißige Bienchen wieder die Paulo-Freire-Schule anfliegen: Zum dritten Mal haben Hortkinder vor der Schule am Ziegeleiweg eine Insektenwiese angelegt. Neuerdings bieten die Jungen und Mädchen an einem „Verkaufsstand des Vertrauens“ sogar Saatgut für Interessenten an. Auf die Idee wurden die jungen Insektenschützer durch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.