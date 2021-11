Corona in Ludwigslust-Parchim : Schüler müssen im Bus keinen Test vorweisen

Seit heute gelten schärfere Corona-Regeln in Ludwigslust-Parchim. Im öffentlichen Nahverkehr muss die 3G-Regel eingehalten werden

Parchim | Auch am Montag betrug die Hospitalisierungsrate in Ludwigslust-Parchim 9,4. Allerdings war der Wert damit nicht mehr am höchsten in Mecklenburg-Vorpommern, denn in Vorpommern-Rügen stieg er auf 10,2. Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.