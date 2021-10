Groß Godems : Jugendfeuerwehr feiert 25-jähriges Bestehen mit vielen Gästen

Mehr als 100 Kinder aus Groß Godems und der Umgebung messen sich in Feuerwehr-Übungen der besonderen Art.

Groß Godems | An der Jugendfeuerwehr mag Maurice Rohde besonders die Kameradschaft, die gemeinsamen Ausflüge und die Übungen wie den Löschangriff. Zusammen mit seinen 28 Kameraden und dem gesamten Dorf feierte er am Sonnabend das 25-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Groß Godems. „Meine Kumpels sind auch in der Wehr und wir haben viel Spaß zusammen. Ich hatte ...

