Parchimer Martinimarkt : Kann das große Volksfest in diesem Jahr stattfinden?

Im vergangenen Jahr fiel der Martinimarkt in Parchim Corona zum Opfer. Ob das große Volksfest 2021 stattfinden kann, bleibt ungewiss. Die Stadt Parchim wartet auf Signale vom Land. Stausteller sorgen sich um Zukunft

Parchim | Dieter Schmidt ist schon nach Vorpommern gezogen. Mit seinem „Leuchtturm“ steht er nun an einem See zwischen Wolgast und Lubmin und verkauft Getränke und Snacks an Badegäste, um über die Runden zu kommen. Eigentlich wäre der Schausteller mit seinem mobilen Ausschank, der aussieht wie ein Leuchtturm, in diesem Sommer auf Märkten und Festen in ganz D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.