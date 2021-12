Stadtvertretung Plau am See : Karow und Leisten sollen „Tourismusorte“ werden

An diesem Mittwoch tagt die Stadtvertretung Plau am See. Neben dem Haushalt steht auch die Ernennung des neuen Bürgermeisters auf dem Programm.

Plau am See | Nachdem Sven Hoffmeister (CDU) am 10. Oktober zum neuen Bürgermeister in Plau am See gewählt wurde, soll er in der Stadtvertretersitzung an diesem Mittwoch, 15. Dezember, auch nun offiziell ernannt werden. Zudem beschäftigen sich die Stadtvertreter mit den Ortsteilen Karow und Leisten, die offiziell die Bezeichnung „Tourismusort“ erhalten sollen. Somi...

