Kulturveranstaltung : Kinderchöre aus Parchim und Plau am See führen Musical auf

Am Sonntag gibt es ein einzigartiges Musical in der St. Marienkirche in Parchim zu erleben. Die Kinderchöre aus Parchim und Plau am See führen dann eine biblischen Geschichte aus dem Orient mit viel Musik auf.

Parchim | Ester, Königin von Susa, muss ihr vertriebenes Volk der Juden vor der Vernichtung retten und riskiert dabei ihr eigenes Leben, denn sie hat viele Feinde. Beschrieben wird Ester als eine besonders mutige Frau, denn für die Gerechtigkeit setzte sie sich über gesellschaftliche Regeln hinweg. Das ist grob die biblische Geschichte aus dem Alten Testament. ...

