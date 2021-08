Asklepios Klinik Parchim : Kinderstation soll bis Ende 2021 wieder vollständig öffnen

Seit Juli ist Juliane Domke neue Geschäftsführerin in der Asklepios Klinik. Die SVZ traf sie zum Interview.

Parchim | Seit dem 1. Juli managt Juliane Domke die Geschicke des Krankenhauses in Parchim. Die 34-Jährige hat in Leipzig Jura studiert, machte ihre ersten Schritte im Krankenhaus-Management bei Helios und arbeitete in den vergangenen drei Jahren als Managerin in Hamburg für die Asklepios Klinik Nord mit knapp 800 Betten. Die Position als erste Klinik-Chefin be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.