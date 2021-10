Krankenhaus in Parchim : Kinderstation der Asklepios-Klinik wieder im Vollbetrieb geöffnet

Seit dem 11. Oktober steht die Pädiatrie im Parchimer Krankenhaus wieder an 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche zur Verfügung und nimmt Kinder stationär auf.

Parchim | Zwei Jahre, vier Monate und drei Tage lang hat es gedauert: Am Montag hat die Kinderstation in der Asklepios-Klinik in Parchim wieder ihren vollstationären Betrieb aufgenommen. Nachdem zu Pfingsten 2019 keine kleinen Patienten mehr in Parchim behandelt werden konnten, öffnete die Kinderstation gar nicht mehr. Offizieller Grund: Personalmangel...

