Kitaneubau in Parchim : Kinder beziehen Montag ihre neuen Spielzimmer

Ein Projekt des DRK erreicht ein Etappenziel. Die Räume für die Kinder sind fertig, jetzt folgt der Abriss des Altbaus.

Parchim | Puppenmuttis und -vatis, kleine Gärtner, Baumeister, Malkünstler und Sportler aus dem Parchimer Kinderland haben künftig jede Menge Raum, um sich zu verwirklichen. Am Montag nehmen die Jungen und Mädchen aus der DRK-Kita ihre neuen Räume in Beschlag. Das erste große Etappenziel eines Bauprojektes in der Parchimer Weststadt ist damit erreicht. In de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.