Parchim : Klima und Schädlinge: Der Stadtwald leidet

Orkane, zu viele Niederschläge und zwei Dürresommer setzen den Bäumen immer mehr zu. Größtes Sorgenkind ist die Fichte.

von Christiane Großmann

05. Juni 2020, 16:25 Uhr

Parchim | Der lang herbeigesehnte Regen am Donnerstag dieser Woche war mal wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Schon seit einer gefühlten Ewigkeit ist es viel zu trocken im Parchimer Land. Das macht der etwa 3030 Hektar großen Grünen Lunge der Kreisstadt arg zu schaffen. Im zurückliegenden Jahrzehnt haben Klimaextreme und Schädlinge dem Kommunalwald schwer zugesetzt.

Die Situation ist besorgniserregend

Wenn der Leiter der Stadtforstverwaltung, Danilo Klaus, heute von Bürgern gefragt wird, wie es ihrem Wald geht, antwortet er salomonisch: „Der Zustand des Stadtwaldes kann im Moment noch als stabil bezeichnet werden. Dennoch ist die Situation besorgniserregend.“ Dazu geführt haben die Orkanjahre 2014 und 2015. Dann hörte es 2017 gar nicht mehr auf zu regnen. Genau das Gegenteil 2018 und 2019: Zwei Dürresommer hinterließen im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Spuren. Das Niederschlagsdefizit wirkte immer mehr in die Tiefe. Als Folge sank das Grundwasser. Das war auch zu viel für die ältesten Rotbuchen im Parchimer Stadtwald.

Alarmsignal: Laubfärbung schon Ende Juli

Bereits ab Ende Juli konnte man vor allem an exponierten Lagen beobachten, wie sich das Laub viel zu früh färbte. Schwerpunkte waren die Waldgebiete Lübower Holz, Triangel und Dicke Hege. „Punktuell war das Schadbild auch in vielen Beständen des Sonnenberges zu bemerken“, resümiert Danilo Klaus in seinem aktuellen Jahresbericht an die Stadtvertreter. In den folgenden Wochen offenbarte sich die fortschreitende Trocknis immer mehr: Oberförster Klaus: „Nicht nur das Laub, sondern auch Reisig und Äste im oberen Kronenbereich starben ab. Teilweise traten Schleimfluss und Buchenprachtkäfer auf. Sogar ganze Bäume starben ab.“ Es bestand dringender Handlungsbedarf. Ab Oktober mussten insgesamt 1200 Festmeter Nutzholz gefällt werden. In der Forstsprache wird dieser Umstand als „Zwangsnutzung“ bezeichnet.

Vermarktung nur mit Preiseinbußen

„Teilweise wurden die Kronen nicht mehr aufgearbeitet, da das Holz trocken nicht als Industrieholz zu vermarkten ist. Das Stammholz konnte überwiegend noch als Sägeholz verwertet werden.“ Allerdings sei das aufgrund von Farb- und Strukturveränderungen mit Preiseinbußen verbunden gewesen. Oberförster Klaus macht deutlich: „Das Fällen von geschädigten Bäume erfordert aufgrund es Totholzes in den Kronen von unseren Forstwirten größte Vorsicht und hohes fachliches Können.“

Größtes Sorgenkind: die Fichte

Leider habe sich auch folgende große Befürchtung der Forstleute bewahrheitet: Das Wetter begünstigte eine Massenvermehrung der Fichtenborkenkäfer. Die Fichte ist mittlerweile zum größten Sorgenkind der Stadtforstverwaltung geworden: „Das Heer dieser Waldverderber überfiel Bestände in den Markower Tannen, im Buchholz sowie auf schwächeren Standorten des Sonnenberges“, schildert Oberförster Klaus in seinem Jahresbericht. Stumme Zeugen sind nach den zwangsweise gefällten 3300 Festmeter Fichte Kahlflächen von bis jetzt rund acht Hektar. Sie werden mit anderen Baumarten wieder aufgeforstet.

Chemische Keule keine Alternative

Danilo Klaus macht sich keine Illusionen: „Der Käfer wird, unabhängig von der Witterung, 2020 zumindest gegenwärtig bleiben. Unsere Gegenmaßnahmen sind eine laufende Überwachung der Bestände und eine sofortige Entseuchung der befallenen Stämme durch rasche Fällung, Rückung, Verkauf und Abfuhr.“ Chemie als Gegenwaffe ist für die Parchimer Förster keine Alternative.

Ausblick des Oberförsters: „Die Niederschlagsmengen in den kommenden Wochen und Monaten werden entscheidend für die weitere Entwicklung des Stadtwaldes sein. Viel Regen würde Genesung bringen. Ein weiteres trockenes Frühjahr und ein heißer Sommer wären fatal.“