Guten Morgen : Griff nach den Sternen

Am 17. Januar vor 375 Jahren wurde die erste bekannt gewordene Astronomin der Neuzeit geboren

Goldberg | Als ich noch zur Schule ging, behauptete mein Mathelehrer, dass Mädchen nun einmal im Allgemeinen dümmer als Jungen seien. Als Argument führte er an, die Geschichtsschreibung kenne schließlich kaum bedeutende Frauen. Um an eine der Frauen zu erinnern, die die Geschichte kennt, ist der 17. Januar ein guter Tag. Am 17. Januar 1647 wurde Elisabeth Cat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.