Parchim : Ladendetektiv und Polizei konnten Diebe fassen

Ein Ladendetektiv beobachtete die Täter in einem Parchimer Drogeriemarkt, verfolgte sie und rief gleichzeitig die Polizeibeamten hinzu.

Parchim | Am Donnerstagabend konnten zwei Männer in Parchim gestellt werden, die zuvor Waren aus einem Drogeriemarkt entwendet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 22- und 24-jährigen rumänischen Täter von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden sein, wie sie mehrere Schmuckgegenstände und Parfümpackungen in ihre Taschen steckten. Im Ansc...

