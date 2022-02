Parchim/Sternberg/Crivitz : Mehr Schuldner und längere Wartezeiten für Beratung

Schuldnerberatung des Diakoniewerkes Kloster Dobbertin arbeitet trotz Strukturreform weiter wie bisher, auch in Sternberg und Crivitz. 2021 gab es mehr Beratungssuchende mit höheren Schulden als im Vorjahr.

Parchim/Sternberg/Crivitz | In der Schuldnerberatung des Diakoniewerks Kloster Dobbertin mit Hauptsitz in der Parchimer Leninstraße 8 hilft Margitta Sand von Montag bis Freitag allen, die keinen Ausweg mehr aus der privaten wirtschaftlichen Katastrophe sehen. Kollegin Anette Zimmermann berät nach wie vor auch an zwei Tagen in der Außenstelle Sternberg und an einem Tag in Crivitz...

