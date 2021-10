Herbst-Tipps im Parchimer Land : Vom Laternenumzug bis zur Funkelnacht für kleine Geister und Hexen

Der Herbst macht Lust auf Gemeinschaft im Fackelschein oder an der Feuerschale. Wir geben einige Tipps, wo in Parchim und Umgebung in diesen Oktobertagen etwas los ist.

Parchim | Kürbisse, Laternen, Fackeln und Drachen – das sind die Zutaten, die die zunehmend dunkler werdende Jahreszeit heimelig machen. Es sieht zwar momentan nicht gerade nach wirklich goldenem Oktoberwetter aus, doch genug Böen, um lustige Fluggeräte an den Start bringen zu können, gibt es allemal. Der Kultur- und Sportverein in Slate lädt am Sonntag, 24....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.