Jubiläum der Stadtwerke : Wasserturm in Parchim kommt zum Frauentag in pink daher

Ein letztes Mal präsentiert sich der Wasserturm in Parchim am Dienstagabend in leuchtenden Farben. Damit endete eine vierwöchige Aktion zur Einstimmung auf das Stadtwerke-Jubiläum.

Parchim | Zur Feier des Tages kam der 1906 errichtete Wasserturm von Parchim am Internationalen Ehrentag der Frauen ganz in pink daher. Vier Wochen lang präsentierte sich das historische Gebäude am Ostring allabendlich nach dem Einbruch der Dunkelheit in wechselndem Farbspiel. Auch in Rot wurde der Turm schon mal getaucht, und zwar zum Valentinstag am 14. Febru...

