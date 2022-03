Kleingärtner kämpfen weiter : Mehr als 900 Bürger unterstützen Petition der Lübzer Gärtner

Lübzer Kleingärtner bleiben im Kampf um ihre Schollen am Ball. Am Montag erreicht das Rathaus eine Petition. Gefordert wird darin auch ein Zukunftskonzept für die Kleingartenentwicklung in der Stadt.

Lübz | Lübzer Kleingärtner lassen im Kampf um ihre Schollen nicht locker. Am Montag wollen sie eine Petition für den Erhalt von Kleingärten in den Rathaus-Briefkasten werfen. Das Begehren konnte online sowie analog auf Listen unterzeichnet werden. 920 Unterzeichner sprachen sich gegen eine etappenweise Bebauung zweier vollständig belegter Gartenanlagen aus. ...

