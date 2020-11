Gymnasium in Parchim : Mathe und Deutsch mit Stoßlüften

Im Parchimer Friedrich-Franz-Gymnasium zeigen Hygieneregeln Wirkung. Auswirkungen auf den Unterricht bleiben nicht aus.

von Simone Herbst

27. November 2020, 11:40 Uhr

Parchim | ,,Schule ist derzeit die größte öffentliche Veranstaltung, alles andere ist ja abgesagt", sagt Volkhard Merzsch, Direktor des Friedrich-Franz-Gymnasiums in Parchim. Um aber Irritationen vorzubeugen: Er ist froh, dass nach wochenlanger Schulschließung nach dem 13. März dieses Jahres die zweite, heftigere Corona-Welle den Schulbetrieb bisher nicht erneut in die Knie oder besser ins Homeschooling gezwungen hat.

Die Parchimer Einrichtung arbeitet seit zwei Jahren mit der,,itslearning Plattform“. Wie in den Gymnasien in Ludwigslust, Lübz und Wittenburg wird dieses Programm in der kreislichen Einrichtung von dem Technikdienstleister Kommunalservice Mecklenburg betreut. Kommunikation, Aufgabenstellungen, Verteilen von Lerninhalten und Gruppenarbeiten sind so auf digitalem Weg möglich.

Nahtlos ins Homeschooling

Ursprünglich als ergänzendes Unterrichtsmittel gedacht, waren die kreislichen Schulen vielen anderen im Land beim ersten Lockdown um Längen voraus. ,,Wir konnten damals gleich mit dem Homeschooling beginnen, andere Schulen mussten ihre Systeme erst aufbauen“, erinnert sich Merzsch. Das Bildungsministerium hat inzwischen landesweit nachgebessert.

Obwohl der nahtlose Übergang zwischen Schulbank und Heimunterricht funktionierte, konnte ,,itslearning“ den normalen Schulbetrieb nicht komplett ersetzen. Seit Pandemiebeginn werde über die Situation der Schüler geredet. Die denkbar problematisch ist. Das sei sie aber auch für die Lehrer, sagt Merzsch. ,,Bei uns in Parchim ist der Krankenstand sehr hoch.“

Ähnlich wie in den Kliniken, breche auch hier das ,,Betreuungspersonal“ weg. „Von uns wird möglichst aber fachgerechte Vertretung gefordert, was wir unmöglich leisten können.“ Leidtragende im vergangenen Schuljahr waren allerdings weniger die Abgangsklassen zehn und zwölf. Es waren die Sechstklässler, die sich auf den Schulübergang vorbereiteten.

Lerninhalte fehlen

Jedoch hatten auch die Regionalschulen signalisiert, dass sie nicht alle Fächer absichern konnten. Zudem waren es die jetzigen Zehnten, denen Lerninhalte aus Klasse Neun fehlen, was die Stoffvermittlung aktuell weiter erschwert. Doch trotz der Widrigkeiten zogen nur wenige Eltern die Karte ,,Schuljahrwiederholung“, eine Option, die von Seiten der Schule offiziell eingeräumt und von der ministeriellen Festlegung flankiert worden war, dass ohnehin alle Schüler versetzt werden.

Schon vor einigen Wochen wurden die Schulen angewiesen, ihre Klassenräume regelmäßig zu lüften. In den Pausen, aber auch nach jeweils 20 Minuten Unterricht. ,,Auch wir haben unsere Maßnahmen vom Hygieneplan des Landes abgeleitet und vom Gesundheitsamt grünes Licht bekommen“, sagt Merzsch.

,,Jacke an und raus“ heißt es zwischen den Stunden. Damit sich die definierten Lerngruppen möglichst nicht begegnen, wurden Unterrichtszeiten angepasst. Zugewiesene Pausenbereiche müssen eingehalten werden. Das klappe sehr gut, die Schüler halten sich alles in allem an die Hygieneregeln, weiß Schulsekretärin Mareike Möller, bei der die Fäden zusammenlaufen und die den Kontakt zum Gesundheitsamt hält.







Mundschutz im Unterricht sehen die Regeln am Friedrich-Franz-Gymnasium nicht vor. ,,Doch sobald Schüler den zugewiesenen Bereich ihrer Lerngruppe verlassen, ist die Maske Pflicht“, sagt Merzsch.



Regelmäßig zu lüften mache schon Sinn, nur müsse man irgendwie gewährleisten, dass sich Schüler und Lehrer nicht erkälten. Bei den jetzigen Temperaturen ginge das noch. Bei richtigen Minusgraden müsse darüber aber neu nachgedacht werden. ,,Ich hoffe, es gibt dann einheitliche Richtlinien vom Land. Denn wenn die Schulen dies unterschiedlich handhaben, wird es Diskussionen geben“, fürchtet der Parchimer Schulleiter, der das ,,Lüftungssystem“ jedoch auch kritisch sieht.

Konzentrierter Unterricht ist so nicht möglich, zumindest in den unteren Klassen nicht. Unterricht lebt von Kontinuität. Jedes Fensteröffnen bedeutet Unterbrechung, was die Vermittlung komplexer Inhalte schon stören kann. Volkhard Merzsch, Schulleiter





