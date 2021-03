RoweMed in Parchim : Medizintechnik-Hersteller baut neue Fertigungshalle

Firma RoweMed vergrößert Produktionsfläche um 500 Quadratmeter. Mitarbeiterzahl kann auf 200 hochgefahren werden.

Parchim | Das Unternehmen RoweMed AG – Medical 4 Life wächst weiter am Parchimer Standort. In diesen Tagen fand auf dem Firmengelände am Juri-Gagarin-Ring der erste Spatenstich für den Bau einer neuen Fertigungshalle statt. Auf diesen Schritt hat sich der international renommierte Kunststoffverarbeiter für Medizintechnik langfristig vorbereitet. In Parchim w...

