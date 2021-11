Guten Morgen : Mila und ihr Papa haben Corona

Die Krankheit rückt immer näher, hinter den steigenden Corona-Fallzahlen stecken Menschen. Trotz Impfung bleibt die Furcht vor dem Virus.

Parchim/Lübz | Mein Bruder hatte eigentlich vor, an diesem Wochenende seinen runden Geburtstag zu feiern. Nach langer Zeit wollte meine große Familie wieder einmal zusammenkommen. Doch nun musste er die Familienfeier absagen. Mila hat Corona und auch ihren Papa angesteckt. Und ohne Sohn und Enkelin will mein Bruder nicht feiern. Ich habe so was von keine Lust meh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.