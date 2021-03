Ludwigslust-Parchim : Mit Massentests sollen Lockerungen beibehalten werden

Sternberg plädiert für Strategie aus Testen plus Öffnen und will sich dafür auch bei der Landesregierung stark machen

Parchim | Seit Montag wird ein Schnelltestzentrum nach dem anderen in Ludwigslust-Parchim eröffnet. Zwölf sind bereits in Betrieb, die Schnelltestzentren in Zarrentin, Neustadt-Glewe, Goldberg und Boizenburg sollen bis zum 29. März einsatzbereit sein. Jedes Grund- und Mittelzentrum im Landkreis soll diese kostenlosen Schnelltests den Bürgern anbieten. Unser f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.