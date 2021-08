Stadtradeln Parchim : Mit der App Kilometer erfassen und für bessere Radwege sorgen

Die Organisatoren des Parchimer Stadtradelns starten nun in die heiße Vorbereitung der diesjährigen Aktion. Es gibt mehrere Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Online wie offline.

Parchim | Die Initiative „Schöner radeln“ und die Stadt Parchim rufen die Einwohner auf, sich an der diesjährigen Stadtradel-Aktion zu beteiligen. Vom 10. bis zum 30. September kann jeder, der Lust am Radfahren hat, daran teilnehmen. Stadtradeln ist eine bundesweite Initiative, um den Radverkehr in den Kommunen zu stärken und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu...

