Vereinsarbeit : Sabrina Bittermann ist neue Vorsitzende der Parchimer Tafel

Martin Doller trat nicht mehr zur Wahl an. Durch den Führungswechsel wird es eine engere Zusammenarbeit mit dem Diakoniewerk geben. Problem: Die Spendenbereitschaft ist weiterhin rückläufig.

Parchim | Viele Lebensmittel sind zu gut, um sie wegzuwerfen, doch in den Supermärkten werden sie aus den Regalen geräumt, weil viele Kunden sie nicht kaufen. Aus diesem Dilemma heraus entstand der deutschlandweit agierende Verein „Die Tafel“. Dem Dachverband gehören heute gut 950 regionale Gruppen an. So auch die Parchimer Tafel, die vor mehr als 20 Jahren ...

