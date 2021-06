Mitten in der Urlaubsreisezeit : Nächtliche Vollsperrungen der A24 bei Parchim

Bauarbeiter sollen in der Nacht Betonplatten ausgewechseln

Suckow/Parchim | Mitten in der Urlaubsreisezeit wird die Autobahn 24 nahe Parchim wegen Bauarbeiten in Richtung Hamburg nachts voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim sollen Betonplatten ausgewechselt werden, wie die Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte. In zwölf Nächten werde die A24 in Fahrtrichtung Hamb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.