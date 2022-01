„Club am Südring“ in Parchim : Nabu zeigt, wie jeder einen Nistkasten für Vögel bauen kann

Der „Club am Südring“ in Parchim stellt Kindern in den Winterferien wieder alles Notwendige für den Bau der Vogelbehausungen zur Verfügung. Was dabei zu beachten ist, erklärt ihnen Benjamin Weigelt vom Naturschutzbund.

Parchim | Alle Jahre wieder boomt im Winter der Nistkastenbau. Auch im Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“ wird in den Februarferien fleißig gewerkelt. Das Mehrgenerationenhaus in Parchim stellt Kindern und Jugendlichen die vorgefertigten Bauteile und sogar Farbe zum Verschönern zur Verfügung. Mehr zum „Club am Südring“: Corona zum Trotz: Plan für ...

