Malwettbewerb in Parchim : Club am Südring sucht die schönsten Frühlingsmotive

C. Großmann

C. Großmann

Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, den Frühling in Parchim zu malen. Einsendeschluss ist am 30. April.

Parchim | Der Winter war mal wieder viel zu warm. Vor ein paar Tagen – mitten im Februar – kletterten die Temperaturen sogar schon einmal bis weit in den zweistelligen Bereich. Kein Wunder, dass in vielen Vorgärten bereits die Frühblüher leuchten, was das Zeug hä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.