Verkehrslärm in Parchim : Hier wird nicht geblitzt, sondern für den Lärmaktionsplan gezählt

In Parchim wurde auf elf Abschnitten der beiden Bundesstraßen der Verkehr gezählt. Die Zahlen werden für schalltechnische Untersuchungen benötigt. Langfristig geht es darum, Lärmbelastungen zu verringern.

Parchim | So mancher Autofahrer dürfte in den vergangenen Tagen in der Parchimer Buchholzallee, auf dem Südring, Westring, in der Wallallee, Schweriner Straße oder am Ostring intuitiv auf die Bremse gegangen sein. Doch bei den kleinen Kästen an den Straßenlampen handelte es sich nicht um Blitzer. In der Kreisstadt geht eine Verkehrszählung zu Ende. Verkehrsl...

