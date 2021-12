Adventsbräuche in der Region : Kinder bringen vorweihnachtlichen Glanz in Sparkassenfilialen

Schüler oder Kita-Kinder übernehmen alle Jahre wieder das Schmücken der Weihnachtsbäume in Sparkassenfilialen. Zum Einsatz kamen die kreativen Weihnachtshelfer unter anderem in Parchim, Lübz, Goldberg und Plau am See.

Parchim / Lübz | Kunden freuen sich, Mitarbeiter sind entzückt: In den vergangenen Tagen waren in den Sparkassen-Filialen zwischen Parchim und Plau am See wieder zahlreiche Weihnachtshelfer im Einsatz, um die Christbäumchen zu schmücken. Das ist mittlerweile eine lange Tradition. Christbaumschmuck selbst gebastelt Auch das Festbäumchen in der Weststadt-Fil...

