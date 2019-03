Parchim: Neun Autos beschädigt

von svz.de

18. März 2019, 13:17 Uhr

Nachdem in der Nacht zum Samstag in Parchim neun Autos durch unbekannte Täter beschädigt worden waren, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Auf dem Gelände eines KFZ- Handels in der Lübzer Chaussee hatten Unbekannte unter anderem Scheiben, Antennen sowie die Lackierungen der Fahrzeuge beschädigt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.