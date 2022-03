Paulo-Freire-Schule in Parchim : Kinder lassen Luftballons mit Friedenswünschen aufsteigen

Bunte Luftballons stiegen am Freitagmittag in den Parchimer Himmel auf. Sie trugen Friedenswünsche von Kindern der Paulo-Freire-Schule in die Welt.

Parchim | Parchimer Kinder ließen am Freitagmittag bunte Luftballons in den blauen Himmel aufsteigen: Damit wollten die Jungen und Mädchen ihrem Wunsch nach Frieden in der Welt Ausdruck verleihen. Gestartet wurde die Aktion von den Schülern der Paulo-Freire Schule. Johanna hatte nicht nur ein eigenes, sondern auch das Wunschkärtchen ihrer Freundin mit an ihr...

