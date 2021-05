Pfingstsonntag in Parchim : Zwei Jahrgänge feiern Konfirmation in den Pfarrgärten

Auch Jugendliche des Jahrgangs 2020 werden am 23. Mai eingesegnet. Gottesdienste beider evangelischer Stadtgemeinden finden unter freiem Himmel statt.

Parchim | Ob die Pfingstrosen im Pfarrgarten von St. Marien am 23. Mai wohl in voller Blüte stehen? „Ach, das wäre zu schön“, wünscht sich St.-Marien-Pastorin Jessica Warnke-Stockmann. Ein herausragender Tag hat auch eine besondere Kulisse verdient. Am Pfingstsonntag wird in Parchim Konfirmation gefeiert, sogar zweimal. Denn an diesem Tag werden auch die Kon...

