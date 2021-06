Klimaschutz in der Kreisstadt : Parchim hat einen Klimaschutzmanager

Parchim hat es wahr gemacht und sich einen Klimaschutzmanager in die Verwaltung geholt. Er stellte sich am Mittwoch auf der Stadtvertretersitzung im Ausweich-Tagungsort in Dargelütz vor.

Parchim | Der neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung heißt Georg Balderer. „Meine Aufgabe ist es, für Parchim ein Klimaschutzkonzept zu erstellen“, erklärte er nicht ganz unerwartet. Im November 2019 riefen die Stadtvertreter den Klimanotstand aus und beschlossen die Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes. SPD, Linke und Grüne empfahlen dafür die Ein...

