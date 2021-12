Altstadtbelebung : Parchim hat nun doch Antrag auf Innenstadt-Förderung gestellt

Im September hatten sich die Stadtvertreter gegen den SPD-Antrag auf die Bewerbung für eine Innenstadt-Förderung entschieden. Nun hat die Verwaltung den Antrag doch gestellt und jetzt sind 200.000 Euro in Aussicht

Parchim | Auf der Stadtvertretersitzung am 1. September hatte die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, in dem die Sorge um wieder wachsenden Leerstand in der Parchimer Innenstadt zum Ausdruck kam. Die Stadtvertretung sollte beschließen, dass die Verwaltung beauftragt wird, sich um Mittel aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bund...

